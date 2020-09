Dopo Willy Chiara Ferragni prende ancora posizione | il duro commento su “stupri e minigonne”

Leggi su tpi

(Di lunedì 21 settembre 2020)le dizioni sull’omicidio diMonteiro a Colleferro,. Questa volta la celebre influencer ha commentato la notizia della riduzione di pena dalla Corte di Appello di Milano per il 63enne accusato di avere stuprato e massacrato di botte la convivente di 20 anni più giovane sequestrandola in una roulotte nel giugno 2019. “Senza parole per questi atti che dimostranouna volta che i comportamenti violenti e pericolosi di un uomo vengono sempre minimizzati e le donne sempre colpevolizzate per crimini commessi contro di loro. – affermanelle stories Instagram -. Questa società deve darsi una bella ...