Donald Trump, intercettato pacco avvelenato: arrestata una donna (Di lunedì 21 settembre 2020) La Cia ha intercettato un pacco contenente un potentissimo veleno destinato a Donald Trump: arrestata la presunta attentatrice. La scorsa settimana le forze dell’ordine addetta al controllo della corrispondenza diretta alla Casa Bianca hanno scovato un tentativo di attentato ai danni del presidente Usa Donald Trump. In uno dei pacchi destinati al leader americano, infatti, … Leggi su viagginews (Di lunedì 21 settembre 2020) La Cia hauncontenente un potentissimo veleno destinato ala presunta attentatrice. La scorsa settimana le forze dell’ordine addetta al controllo della corrispondenza diretta alla Casa Bianca hanno scovato un tentativo di attentato ai danni del presidente Usa. In uno dei pacchi destinati al leader americano, infatti, …

fattoquotidiano : Pacco con tossina mortale inviato a Donald Trump. Avviate le indagini sull’episodio - espressonline : L'inchiesta globale di 400 giornalisti svela i segreti del riciclaggio per i potenti #FinCENFiles @ICIJorg - Internazionale : A cinque settimane dal voto Donald Trump si lancia in una prova di forza contro l’Iran e la comunità internazionale… - planetpaul65 : RT @Internazionale: A cinque settimane dal voto Donald Trump si lancia in una prova di forza contro l’Iran e la comunità internazionale. E… - CorradinoMineo : Antigone Rossanda. La sua critica radicale della storia e del diritto. I conti col PCI, l’incontro con Magri e la f… -

Ultime Notizie dalla rete : Donald Trump Perché Donald Trump stavolta punta tutto su YouTube Wired Italia Lettera alla ricina per avvelenare Trump: responsabile è una donna, fermata alla frontiera

Sarebbe una donna la responsabile della lettera con ricina inviata al presidente statunitense Donald Trump. La donna è stata identificata e catturata nelle scorse ore alla frontiera tra Usa e Canada.

TicTok: l’accordo Usa-Cina evita il bando

I gruppi statunitensi Oracle e Walmart acquisiranno una partecipazione del 20% di TikTok Global, una nuova società in cui saranno riunite le attività internazionali del social cinese Si avvia a risolv ...

Donald Trump ha benedetto l’accordo di TikTok con Oracle e Walmart

Il social network cinese TikTok ha recentemente annunciato un nuovo accordo con Oracle come fornitore di tecnologia statunitense con una quota del 12,5%, e Walmart come partner commerciale. Il Preside ...

Sarebbe una donna la responsabile della lettera con ricina inviata al presidente statunitense Donald Trump. La donna è stata identificata e catturata nelle scorse ore alla frontiera tra Usa e Canada.I gruppi statunitensi Oracle e Walmart acquisiranno una partecipazione del 20% di TikTok Global, una nuova società in cui saranno riunite le attività internazionali del social cinese Si avvia a risolv ...Il social network cinese TikTok ha recentemente annunciato un nuovo accordo con Oracle come fornitore di tecnologia statunitense con una quota del 12,5%, e Walmart come partner commerciale. Il Preside ...