Doctor Strange 2: Tom Cruise sarà Iron Man in un universo alternativo? (Di lunedì 21 settembre 2020) Secondo gli ultimi rumor su Doctor Strange 2, Tom Cruise potrebbe apparire nel Marvel Cinematic Universe come una versione alternativa di Iron Man. Qualche anno fa si parlò di Tom Cruise nel ruolo di Iron Man in un film da lui prodotto. Anche se le cose sono andate diversamente, c'è una possibilità che l'attore possa interpretare Tony Stark in Doctor Strange 2, almeno secondo un recente rumor sul film Marvel. Mentre Robert Downey Jr. è stato e sarà sempre Iron Man agli occhi dei fan Marvel, sul finire degli anni '90, prima della formazione del MCU, era un'altra la star che avrebbe potuto potuto ricoprire il ruolo di Tony Stark sul grande schermo: Tom Cruise. E mentre in tanti si ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 21 settembre 2020) Secondo gli ultimi rumor su2, Tompotrebbe apparire nel Marvel Cinematic Universe come una versione alternativa diMan. Qualche anno fa si parlò di Tomnel ruolo diMan in un film da lui prodotto. Anche se le cose sono andate diversamente, c'è una possibilità che l'attore possa interpretare Tony Stark in2, almeno secondo un recente rumor sul film Marvel. Mentre Robert Downey Jr. è stato e sarà sempreMan agli occhi dei fan Marvel, sul finire degli anni '90, prima della formazione del MCU, era un'altra la star che avrebbe potuto potuto ricoprire il ruolo di Tony Stark sul grande schermo: Tom. E mentre in tanti si ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Doctor Strange 2: Tom Cruise sarà Iron Man in un universo alternativo? - POPCORNTVit : 'Doctor Strange 2': Tom Cruise nei panni di Tony Stark in un universo alternativo? - cannibal_kid : RT @ParamountItalia: Già in passato era andato vicino a diventare Tony Stark e ora potrebbe finalmente farcela #TomCruise #IronMan https://… - Daniela_Caruso : #DoctorStrange2: #TomCruise nei panni di #TonyStark in un universo alternativo? - ParamountItalia : Già in passato era andato vicino a diventare Tony Stark e ora potrebbe finalmente farcela #TomCruise #IronMan -

Ultime Notizie dalla rete : Doctor Strange Doctor Strange 2, Tom Cruise sarà Tony Stark in un universo alternativo? Everyeye Cinema Doctor Strange 2: Tom Cruise sarà Iron Man in un universo alternativo?

Secondo gli ultimi rumor su Doctor Strange 2, Tom Cruise potrebbe apparire nel Marvel Cinematic Universe come una versione alternativa di Iron Man. Qualche anno fa si parlò di Tom Cruise nel ruolo di ...

Doctor Strange 2, Tom Cruise sarà Tony Stark in un universo alternativo?

Uno dei temi più rilevanti della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe è il concetto del Multiverso. Questo aspetto verrà approfondito in Doctor Strange in the Multivers of Madness, sequel di Doctor St ...

10 attori e attrici che hanno mancato un ruolo nel Marvel Cinematic Universe

Thanos impallidisce davanti a tutti quei nomi sulla locandina. Altro che Gemme dell'Infinito. Basta guardare il cast di Infinty War ed Endgame per rendersi conto dell'incredibile collezione attoriale ...

Secondo gli ultimi rumor su Doctor Strange 2, Tom Cruise potrebbe apparire nel Marvel Cinematic Universe come una versione alternativa di Iron Man. Qualche anno fa si parlò di Tom Cruise nel ruolo di ...Uno dei temi più rilevanti della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe è il concetto del Multiverso. Questo aspetto verrà approfondito in Doctor Strange in the Multivers of Madness, sequel di Doctor St ...Thanos impallidisce davanti a tutti quei nomi sulla locandina. Altro che Gemme dell'Infinito. Basta guardare il cast di Infinty War ed Endgame per rendersi conto dell'incredibile collezione attoriale ...