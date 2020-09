Djokovic vince per la quinta volta gli internazionali di Roma (Di lunedì 21 settembre 2020) AGI - Novak Djokovic ha vinto gli internazionali di Roma superando, in poco meno di due ore e in due set (7-5 6-3), l'argentino Diego Schwartzman. Per il numero uno del mondo si tratta del quinto successo al Foro Italico in dieci finali disputate e il 36esimo torneo 1000 della carriera. Superato in questa particolare classifica Rafa Nadal fermo ora a 35. Per Djokovic non è stata una passeggiata. L'argentino ha lottato per tutta la durata della partita costringendo l'avversario a tenere alta l'asticella dell'attenzione, senza diminuire la profondità dei colpi. I punti decisivi, alla fine, sono andati tutti ad appannaggio del campione serbo, più abituato a giocare partite così importanti. Djokovic ha tagliato un altro traguardo superando l'americano Pete Sampras ... Leggi su agi (Di lunedì 21 settembre 2020) AGI - Novakha vinto glidisuperando, in poco meno di due ore e in due set (7-5 6-3), l'argentino Diego Schwartzman. Per il numero uno del mondo si tratta del quinto successo al Foro Italico in dieci finali disputate e il 36esimo torneo 1000 della carriera. Superato in questa particolare classifica Rafa Nadal fermo ora a 35. Pernon è stata una passeggiata. L'argentino ha lottato per tutta la durata della partita costringendo l'avversario a tenere alta l'asticella dell'attenzione, senza diminuire la profondità dei colpi. I punti decisivi, alla fine, sono andati tutti ad appannaggio del campione serbo, più abituato a giocare partite così importanti.ha tagliato un altro traguardo superando l'americano Pete Sampras ...

