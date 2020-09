Djokovic batte Schwartzman e vince gli Internazionali d'Italia, quinto trionfo a Roma (Di lunedì 21 settembre 2020) Novak Djokovic ha vinto l’edizione 2020 degli Internazionali d’Italia . Il campione serbo, numero 1 del ranking Atp e del tabellone, ha sconfitto in finale l’argentino Diego Schwartzman, testa di... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 21 settembre 2020) Novakha vinto l’edizione 2020 deglid’. Il campione serbo, numero 1 del ranking Atp e del tabellone, ha sconfitto in finale l’argentino Diego, testa di...

GazzettaDelSud : #Djokovic batte Schwartzman e vince gli Internazionali d'Italia, quinto trionfo a Roma - andreapezzoni87 : Nole Djokovic re di Roma! Il serbo batte in 2 set (75 63) Schwartzman e scrive il suo nome sulla terra rossa del Fo… - Fix_55 : Internazionali, Djokovic re di Roma! Schwartzman ko in finale Il numero uno al mondo batte l’argentino in due set e… - VdVSport : ?? #Tennis #IBI20 GIMME ??? Novak Djokovic batte ???? Diego Schwartzman e conquista per la quinta volta il torneo di… - grazianorossi : Alla fine è Novak #Djokovic a conquistare il titolo degli @InteBNLdItalia, il quinto per il n° 1 del mondo: il serb… -