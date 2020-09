Disuguaglianza da CO2: l’1% più ricco del Pianeta inquina più di 3 miliardi di poveri (Di lunedì 21 settembre 2020) In 25 anni, l’1% più ricco della popolazione mondiale, pari a 63 milioni di abitanti, ha emesso in atmosfera il doppio di CO2 rispetto a 3,1 miliardi di persone, la metà più povera del Pianeta. È l’allarme lanciato con il rapporto Disuguaglianza da CO2, pubblicato da Oxfam in collaborazione con lo Stockholm Environment Institute, alla vigilia dell’Assemblea generale della Nazioni Unite che vedrà i leader mondiali impegnati a discutere di sfide globali, compresa la crisi climatica. Dalla ricerca, che analizza la quantità di emissioni per fasce di reddito in un periodo, tra il 1990 e il 2015, nel quale le emissioni di CO2 in atmosfera sono più che raddoppiate, risulta che: il 10% più ricco è stato responsabile di oltre ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 21 settembre 2020) In 25 anni, l’1% piùdella popolazione mondiale, pari a 63 milioni di abitanti, ha emesso in atmosfera il doppio di CO2 rispetto a 3,1di persone, la metà più povera del. È l’allarme lanciato con il rapportoda CO2, pubblicato da Oxfam in collaborazione con lo Stockholm Environment Institute, alla vigilia dell’Assemblea generale della Nazioni Unite che vedrà i leader mondiali impegnati a discutere di sfide globali, compresa la crisi climatica. Dalla ricerca, che analizza la quantità di emissioni per fasce di reddito in un periodo, tra il 1990 e il 2015, nel quale le emissioni di CO2 in atmosfera sono più che raddoppiate, risulta che: il 10% piùè stato responsabile di oltre ...

Adnkronos : '#Disuguaglianza da CO2', 1% più ricco del Pianeta inquina più di 3 miliardi di #poveri - plucaf : RT @LAVonlus: Per ridurre emissioni di CO2 e contrastare il cambiamento climatico, studio @nature conferma: mangiando #vegan si salva il Pi… - a_meluzzi : RT @LAVonlus: Per ridurre emissioni di CO2 e contrastare il cambiamento climatico, studio @nature conferma: mangiando #vegan si salva il Pi… - gecla5 : RT @LAVonlus: Per ridurre emissioni di CO2 e contrastare il cambiamento climatico, studio @nature conferma: mangiando #vegan si salva il Pi… - lagigetti : RT @LAVonlus: Per ridurre emissioni di CO2 e contrastare il cambiamento climatico, studio @nature conferma: mangiando #vegan si salva il Pi… -

Ultime Notizie dalla rete : Disuguaglianza CO2 'Disuguaglianza da CO2', 1% più ricco del Pianeta inquina più di 3 miliardi di poveri Adnkronos 'Disuguaglianza da CO2', 1% più ricco del Pianeta inquina più di 3 miliardi di poveri

In 25 anni, l’1% più ricco della popolazione mondiale, pari a 63 milioni di abitanti, ha emesso in atmosfera il doppio di CO2 rispetto a 3,1 miliardi di persone, la metà più povera del pianeta. È l’al ...

L’impatto della crisi climatica nei Paesi poveri. “La disuguaglianza soffoca il pianeta”

Nuovo rapporto di Oxfam alla vigilia dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite: denunciato l’impatto devastante dello stile di vita. L’1% più ricco del pianeta inquina il doppio della metà più pover ...

Clima, Oxfam: la disuguaglianza soffoca il pianeta

Roma, 21 set. (askanews) - In 25 anni, l'uno per cento più ricco della popolazione mondiale - pari a 63 milioni di abitanti - ha emesso in atmosfera il doppio di CO2 rispetto a 3,1 miliardi di persone ...

In 25 anni, l’1% più ricco della popolazione mondiale, pari a 63 milioni di abitanti, ha emesso in atmosfera il doppio di CO2 rispetto a 3,1 miliardi di persone, la metà più povera del pianeta. È l’al ...Nuovo rapporto di Oxfam alla vigilia dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite: denunciato l’impatto devastante dello stile di vita. L’1% più ricco del pianeta inquina il doppio della metà più pover ...Roma, 21 set. (askanews) - In 25 anni, l'uno per cento più ricco della popolazione mondiale - pari a 63 milioni di abitanti - ha emesso in atmosfera il doppio di CO2 rispetto a 3,1 miliardi di persone ...