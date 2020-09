DIRETTA Milan Bologna – Formazioni ufficiali e risultato LIVE (Di lunedì 21 settembre 2020) Tutto pronto allo stadio Meazza di Milano per l’ultima gara della prima giornata di campionato della Serie A 2020/2021 tra Milan e Bologna. Le scelte degli allenatori Pioli ritrova Rebic dopo la squalifica mentre ancora qualche dubbio per chi dovrà occupare la fascia destra tra Castillejo e Saelemaekers. Per Mihajlovic invece, visti anche i pochi acquisti della società emiliana, dovrà farà a meno di Medel per squalifica mentre De Silvestri, ultimo acquisto, giocarà titolare a destra e Tomiyasu sarà spostato al centro. Davanti Orsolini, Soriano, Barrow e Palacio, si alterneranno le posizioni. Formazioni ufficiali Milan (4-2-3-1): G.Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, T.Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; ... Leggi su giornal (Di lunedì 21 settembre 2020) Tutto pronto allo stadio Meazza dio per l’ultima gara della prima giornata di campionato della Serie A 2020/2021 tra. Le scelte degli allenatori Pioli ritrova Rebic dopo la squalifica mentre ancora qualche dubbio per chi dovrà occupare la fascia destra tra Castillejo e Saelemaekers. Per Mihajlovic invece, visti anche i pochi acquisti della società emiliana, dovrà farà a meno di Medel per squalifica mentre De Silvestri, ultimo acquisto, giocarà titolare a destra e Tomiyasu sarà spostato al centro. Davanti Orsolini, Soriano, Barrow e Palacio, si alterneranno le posizioni.(4-2-3-1): G.Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, T.Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; ...

GuidaTVPlus : 21-09-2020 21:00 #Sportitalia Aspettando Calciomercato + Milan vs Bologna (diretta) #Sport #StaseraInTV - zazoomblog : Milan – Bologna Dove vedere Diretta Live TV Streaming Gratis Sky o Dazn (Ore 20: 45) - #Milan #Bologna #vedere… - zazoomblog : Streaming Serie A Milan – Bologna Come vedere Diretta TV Gratis Sky o Dazn (Ore 20: 45) - #Streaming #Serie #Milan… - SangBara : Milan-Bologna: probabili formazioni e dove vederla - La diretta - Dalla_SerieA : Diretta Milan-Bologna ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni -… -