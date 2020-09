Dimmi (ancora) di sì: le coppie celebri che si sono sposate due volte (Di lunedì 21 settembre 2020) Quello del matrimonio, si sa, è un giorno memorabile, talmente emozionante che non stupisce ci sia qualcuno disposto anche a fare il bis. Leggi su vanityfair (Di lunedì 21 settembre 2020) Quello del matrimonio, si sa, è un giorno memorabile, talmente emozionante che non stupisce ci sia qualcuno disposto anche a fare il bis.

Dai Clooney ai Bieber sono tanti i vip che hanno scelto di celebrare due volte il loro matrimonio, tra riti civili seguiti da sfarzose cerimonie in chiesa e ricevimenti da un capo all’altro del mondo.

Test della personalità: dimmi che abbraccio scegli e ti dirò chi sei

Un abbraccio è una delle espressioni dell’amore più autentiche e rivela moltissimo sulla tua personalità. Osseva questi due abbracci, quale ti emoziona di più? Abbracciare è un’espressione di tenerezz ...

ROMA, CAROL MARITATO AL PET CARPET FILM FESTIVAL

Il brano di successo “Dimmi di te” della cantautrice romana, Carol Maritato, in finale dell’attesissimo Pet Carpet Film Festival, che si svolgerà nei prossimi giorni a Roma. “Dimmi di te”, infatti, è ...

