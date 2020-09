Dieselgate - Germania, nuove azioni legali contro Daimler (Di lunedì 21 settembre 2020) A seguito dell'approvazione del pattaggiamento da 2,2 miliardi di dollari concordato dalla Daimler con le autorità statunitensi in relazione allo scandalo emissioni, numerosi azionisti hanno deciso di fare nuovamente causa al gruppo tedesco. Secondo quanto comunicato dal tribunale regionale di Stoccarda alla Deutsche Presse-Agentur, le richieste di rimborso dei querelanti supererebbero i 350 milioni di euro.Più di un miliardo di euro di richieste. In particolare, una delle denunce avrebbe richiesto al costruttore quasi 250 milioni di euro, ai quali si aggiungono i 100 milioni complessivi di altre tre cause. Se confermate, le nuove azioni legali porterebbero il totale delle richieste di indennizzo depositate al tribunale di Stoccarda a oltre un miliardo di euro: all'inizio di quest'anno, ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 21 settembre 2020) A seguito dell'approvazione del pattaggiamento da 2,2 miliardi di dollari concordato dallacon le autorità statunitensi in relazione allo scandalo emissioni, numerosisti hanno deciso di fare nuovamente causa al gruppo tedesco. Secondo quanto comunicato dal tribunale regionale di Stoccarda alla Deutsche Presse-Agentur, le richieste di rimborso dei querelanti supererebbero i 350 milioni di euro.Più di un miliardo di euro di richieste. In particolare, una delle denunce avrebbe richiesto al costruttore quasi 250 milioni di euro, ai quali si aggiungono i 100 milioni complessivi di altre tre cause. Se confermate, leporterebbero il totale delle richieste di indennizzo depositate al tribunale di Stoccarda a oltre un miliardo di euro: all'inizio di quest'anno, ...

