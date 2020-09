Diawara nella lista sbagliata, la Roma rischia lo 0-3 a tavolino con il Verona (Di lunedì 21 settembre 2020) Clamoroso errore della Roma. nella partita con il Verona Diawara è stato inserito nella lista Under 22 e non tra gli Over. I giallorossi rischiano lo 0-3 a tavolino La stagione della Roma è cominciata con il deludente pareggio di Verona. I giallorossi hanno disputato una buona gara, ma non sono riusciti a trovare la via della rete. Il pareggio però rischia di trasformarsi in una clamorosa sconfitta, a causa di un errore che i giallorossi hanno commesso con Diawara. Infatti, nella lista di 25 giocatori presentata dalla Roma prima dell’inizio della stagione, il centrocampista è stato inserito ... Leggi su zon (Di lunedì 21 settembre 2020) Clamoroso errore dellapartita con ilè stato inseritoUnder 22 e non tra gli Over. I giallorossino lo 0-3 aLa stagione dellaè cominciata con il deludente pareggio di. I giallorossi hanno disputato una buona gara, ma non sono riusciti a trovare la via della rete. Il pareggio peròdi trasformarsi in una clamorosa sconfitta, a causa di un errore che i giallorossi hanno commesso con. Infatti,di 25 giocatori presentata dallaprima dell’inizio della stagione, il centrocampista è stato inserito ...

