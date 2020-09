Diawara nella lista sbagliata: la Roma perderà a tavolino contro l’Hellas Verona (Di lunedì 21 settembre 2020) Un errore incredibile sulla posizione di Diawara nella lista della registrazione dei giocatori consegnata prima di Hellas Verona-Roma costerà ai giallorossi la sconfitta a tavolino. La notizia è stata diffusa poco fa da La Gazzetta dello Sport e ha del clamoroso: il centrocampista guineiano è stato inserito nel posto sbagliato nella lista dei giocatori registrati ad inizio campionato presso la Lega di Serie A: l’errore comporta la sconfitta a tavolino. Diawara nella lista sbagliata: la Roma perderà a tavolino contro l’Hellas Verona Spieghiamo meglio: Amadou ... Leggi su giornal (Di lunedì 21 settembre 2020) Un errore incredibile sulla posizione didella registrazione dei giocatori consegnata prima di Hellascosterà ai giallorossi la sconfitta a. La notizia è stata diffusa poco fa da La Gazzetta dello Sport e ha del clamoroso: il centrocampista guineiano è stato inserito nel posto sbagliatodei giocatori registrati ad inizio campionato presso la Lega di Serie A: l’errore comporta la sconfitta a: laperderà al’HellasSpieghiamo meglio: Amadou ...

