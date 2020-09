Di Maio il governista usa il referendum per riprendersi il Movimento (Di lunedì 21 settembre 2020) «Questa è una vittoria di tutti, di tutto il paese, di tutti gli italiani che vogliono cambiare. Al di là dei colori politici e delle appartenenze partitiche. Una vittoria del popolo», dice Luigi Di Maio da Montecitorio festeggiando la prevalenza del sì al referendum costituzionale. Il ministro degli esteri parla, cosa insolita, tenendo d’occhio gli appunti. Si prende il pulpito mentre dai vertici del M5S arriva l’indicazione ai candidati di non parlare coi giornalisti prima che si conoscano i dati … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 21 settembre 2020) «Questa è una vittoria di tutti, di tutto il paese, di tutti gli italiani che vogliono cambiare. Al di là dei colori politici e delle appartenenze partitiche. Una vittoria del popolo», dice Luigi Dida Montecitorio festeggiando la prevalenza del sì alcostituzionale. Il ministro degli esteri parla, cosa insolita, tenendo d’occhio gli appunti. Si prende il pulpito mentre dai vertici del M5S arriva l’indicazione ai candidati di non parlare coi giornalisti prima che si conoscano i dati … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

BEPPESARNO : ...Ormai Di Maio a Dibba non lo chiama più Alessandro?? Uno governista poltronaro, l'altro barricadero rivoluzionar… - m_biagiarelli : Soporifera puntata di Palombelli. E governista come non mai. Di Maio sta imperversando e lei gli pigola dietro. Ari… -

Ultime Notizie dalla rete : Maio governista Appendino direttivo M5Sa rischio. La sfida con Di Battista Corriere della Sera M5s festeggia referendum ma monta malumore per disastro Regionali

Una leadership che Di Maio vorrebbe collegiale ... Posizione questa sostenuta da Grillo e dall’area governista del Movimento. I detrattori fanno notare però che l’esperimento di un’alleanza con i dem ...

M5s sull`orlo della scissione, il movimento punta tutto sul referendum

Il Movimento 5 stelle arriva all`appuntamento delle elezioni regionali nel pieno di una guerra tra una consistente fetta di parlamentari e Davide Casaleggio. Una guerra che potrebbe portare alla sciss ...

Una leadership che Di Maio vorrebbe collegiale ... Posizione questa sostenuta da Grillo e dall’area governista del Movimento. I detrattori fanno notare però che l’esperimento di un’alleanza con i dem ...Il Movimento 5 stelle arriva all`appuntamento delle elezioni regionali nel pieno di una guerra tra una consistente fetta di parlamentari e Davide Casaleggio. Una guerra che potrebbe portare alla sciss ...