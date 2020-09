Di cosa parla Schitt' s Creek | la comedy vincitrice agli Emmy Awards 2020 Video

Leggi su blogo

(Di lunedì 21 settembre 2020) Passare da serie di nicchia a fenomeno virale e poi protagonista della notte più importante per la serialità americana. E' il destino di's, la serie tv di cui tuttino in queste ore post-. D'altra parte, non è da tutti portarsi a casa in una notte ben sette premi, ovvero vincere tutte le categoriein cui si è candidati.E' quanto è invece riuscito a fare questo show nato in Canada nel 2015 su network Cbc e trasmesso in America sul canale via cavo Pop Tv, che ha concluso la sua corsa con la sesta stagione andata in onda la primavera scorsa. Uno show che anni fa fu proposto negli Stati Uniti alla Hbo ed alla Abc, che lo rifiutarono. E che ora fa festeggiare il Canada. pubblicato su TVBlog.it 21 ...