Devil May Cry 5 Special Edition: gameplay in arrivo al Tokyo Game Show (Di lunedì 21 settembre 2020) Capcom ha reso noto che Devil May Cry 5: Special Edition si mostrerà al Tokyo Game Show. Il titolo apparirà prima di Resident Evil Village La serie Devil May Cry è tornata in grande stile nel panorama videoludico con l'apprezzato Devil May Cry 5. Il gioco ha dato una bella ventata d'aria fresca all'iconica serie. Come da tradizione, il gioco in questione, inoltre, si rifarà il look in un'edizione Speciale che vedrà nuove features degne di nota fra le quali Vergil giocabile, modalità Turbo e altro ancora. Il titolo disporrà anche di ray-tracing, anche se gli utenti Xbox dovranno aspettare un po'.

