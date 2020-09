Destra per il sì tra analisi e futuro della coalizione (Di lunedì 21 settembre 2020) Il Comitato della “Destra per il si” esprime piena soddisfazione per l'annunciato successo al referendum del SI relativo alla riduzione del numero dei parlamentari di Camera e Senato. Domenico Gramazio e Adalberto Baldoni, a nome delle associazioni che si riconoscono nella fondazione Rivolta Ideale, rivolgono un ringraziamento a tutti gli italiani che hanno compreso la necessità di modificare una desueta Costituzione, nata alla fine degli anni '40, che ha dato vita alla Repubblica Parlamentare con due Camere che esprimono funzioni simili, e che ora necessita di un adeguamento alle esigenze della attuale Repubblica, anche alla luce del risultato elettorale. Ci si propone infatti di snellire i tempi delle varie procedure per avere un'attività politica più funzionale. Martedì 29 settembre, alle ore ... Leggi su iltempo (Di lunedì 21 settembre 2020) Il Comitatoper il si” esprime piena soddisfazione per l'annunciato successo al referendum del SI relativo alla riduzione del numero dei parlamentari di Camera e Senato. Domenico Gramazio e Adalberto Baldoni, a nome delle associazioni che si riconoscono nella fondazione Rivolta Ideale, rivolgono un ringraziamento a tutti gli italiani che hanno compreso la necessità di modificare una desueta Costituzione, nata alla fine degli anni '40, che ha dato vita alla Repubblica Parlamentare con due Camere che esprimono funzioni simili, e che ora necessita di un adeguamento alle esigenzeattuale Repubblica, anche alla luce del risultato elettorale. Ci si propone infatti di snellire i tempi delle varie procedure per avere un'attività politica più funzionale. Martedì 29 settembre, alle ore ...

Ultime Notizie dalla rete : Destra per Destra per il sì tra analisi e futuro della coalizione Il Tempo IL TRIONFO DEL SÌ FA NASCERE LA TERZA CAMERA DELLO STATO

Una sola certezza. In un bicameralismo più che perfetto come quello italiano il sì al taglio dei parlamentari segna di fatto la nascita della terza Camera dello Stato fuori da ogni scelta dei cittadin ...

Torino – Lazio Primavera: 11 metri di sventura, Raul Moro condanna i granata

«Non abbiamo paura di nessuno». Un titolo forte. Una frase chiara e ben precisa. Di certo Matteo Speranza non... Sconfitta interna al “Goia” di Volpiano nella prima uscita stagionale del Torino Prima ...

