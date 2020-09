Derivati | SocGen valuta la cessione degli Etf Lyxor La Borsa punta su Amundi

(Di lunedì 21 settembre 2020) Indiscrezioni di un mandato all'advisor Citigroup per un'operazione del valore di un miliardo di euro. Il ceo di Société Générale Oudea alle prese con le criticheinvestitori per la maxiperdita semestrale e il complesso piano di ristrutturazione.

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 22 set - Mercati: Borse, scatta l'allarme lockdown. Lunedi' nero sui mercati globali (Il Sole 24 Ore, pag. 11). Paura Covid e scandalo banche. Tonfo delle Bors ...Indiscrezioni di un mandato all'advisor Citigroup per un'operazione del valore di un miliardo di euro. Il ceo di Société Générale Oudea alle prese con le critiche degli investitori per la maxiperdita ...