De Laurentiis, Covid-19: il presidente ha superato l’influenza, le ultime (Di lunedì 21 settembre 2020) Le condizioni di Aurelio De Laurentiis sono sotto costante controllo A riportare sulle condizioni del presidente De Laurentiis è il Corriere del Mezzogiorno Lo stato … L'articolo De Laurentiis, Covid-19: il presidente ha superato l’influenza, le ultime proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 21 settembre 2020) Le condizioni di Aurelio Desono sotto costante controllo A riportare sulle condizioni delDeè il Corriere del Mezzogiorno Lo stato … L'articolo De-19: ilhal’influenza, leproviene da ForzAzzurri.net.

CalcioNapoli24 : - ONadde : @AndreArmageddon @Marosa85 @Valeriodaroma di niente, come per de laurentiis, che per la cronaca aveva la diarrea se… - LuigiTironel7 : @realvarriale @sscnapoli @1913parmacalcio @victorosimhen9 @dries_mertens14 @Lor_Insigne Non ha detto nulla sul covi… - Profilo3Marco : RT @petergomezblog: Aurelio de Laurentiis è positivo al Covid: dopo il test è andato all’assemblea della Lega Serie A - bancopostismo : @SucatelaAScle Più che altro spero che De Laurentiis crepi di Covid. -

Ultime Notizie dalla rete : Laurentiis Covid De Laurentiis, Covid-19: il presidente ha superato l'influenza, le ultime forzAzzurri Aurelio De Laurentiis: “De Luca il meglio, il Napoli vota lui”. Adl si autonomina “influencer” politico

Il Napoli, inteso come la squadra di calcio, invita a votare De Luca presidente della Campania. Il presidente del Napoli a suo modo è un’apripista. Per Aurelio De Laurentiis, De Luca è il “meglio che ...

De Laurentiis sta bene, ha superato l'influenza! Due anni fa ha affrontato un problema cardiaco

Il Napoli ieri ha iniziato il suo campionato con il piede giusto. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ha riportato aggiornamenti in merito alle condizioni di Aurelio De Laurentiis che racc ...

CdM - ADL ha superato l'influenza, ha seguito in Tv l'esordio dei suoi

"Il presidente sta bene, ha superato l’influenza un paio di giorni dopo la notizia del contagio, tiene d’occhio la sensazione di debolezza e qualche dolore articolare avvertito nei primi giorni dopo i ...

Il Napoli, inteso come la squadra di calcio, invita a votare De Luca presidente della Campania. Il presidente del Napoli a suo modo è un’apripista. Per Aurelio De Laurentiis, De Luca è il “meglio che ...Il Napoli ieri ha iniziato il suo campionato con il piede giusto. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ha riportato aggiornamenti in merito alle condizioni di Aurelio De Laurentiis che racc ..."Il presidente sta bene, ha superato l’influenza un paio di giorni dopo la notizia del contagio, tiene d’occhio la sensazione di debolezza e qualche dolore articolare avvertito nei primi giorni dopo i ...