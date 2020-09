DayDreamer – Le Ali del Sogno anticipazioni: Can chiede a Sanem di sposarlo ma lei rifiuta, il motivo (Di lunedì 21 settembre 2020) Can e Sanem si sposano? Sanem e Can prima o poi diventeranno marito e moglie? Gli spoiler che arrivano direttamente dalla Turchia su DayDreamer – Le Ali del Sogno, svelano che prossimamente, negli episodi che verranno trasmessi su Canale 5, giungerà la proposta di matrimonio dell’affascinante fotografo alla giovane aspirante scrittrice. Ma la risposta di quest’ultima non spiazzerà solamente il Divit ma anche il pubblico della soap opera turca. Infatti, un nuovo segreto rischia di rovinare ancora una volta il rapporto tra i due protagonisti e forse in questo caso le conseguenze saranno catastrofiche. Cosa accadrà? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutte le anticipazioni dettagliate. La proposta di matrimonio del Divit alla Aydin Le ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 21 settembre 2020) Can esi sposano?e Can prima o poi diventeranno marito e moglie? Gli spoiler che arrivano direttamente dalla Turchia su– Le Ali del, svelano che prossimamente, negli episodi che verranno trasmessi su Canale 5, giungerà la proposta di matrimonio dell’affascinante fotografo alla giovane aspirante scrittrice. Ma la risposta di quest’ultima non spiazzerà solamente il Divit ma anche il pubblico della soap opera turca. Infatti, un nuovo segreto rischia di rovinare ancora una volta il rapporto tra i due protagonisti e forse in questo caso le conseguenze saranno catastrofiche. Cosa accadrà? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutte ledettagliate. La proposta di matrimonio del Divit alla Aydin Le ...

StelaMarin2 : RT @Mirellacaporal1: La Bölüm 23 #ErkenciKus la puntata dell' amore Ask ?? La puntata 69 di #DayDreamer le ali del sogno ?? #CanYaman #De… - Daffodi37351887 : RT @Mirellacaporal1: Can e Sanem e le stelle... e l'amore ask??? S: Nn si possono contare le stellevpotano sfortuna C: a me nn serve conta… - laralalla75 : RT @Mirellacaporal1: La Bölüm 23 #ErkenciKus la puntata dell' amore Ask ?? La puntata 69 di #DayDreamer le ali del sogno ?? #CanYaman #De… - marialigerolina : RT @Mirellacaporal1: Can e Sanem e le stelle... e l'amore ask??? S: Nn si possono contare le stellevpotano sfortuna C: a me nn serve conta… - dolorsolive : RT @Mirellacaporal1: La Bölüm 23 #ErkenciKus la puntata dell' amore Ask ?? La puntata 69 di #DayDreamer le ali del sogno ?? #CanYaman #De… -