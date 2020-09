DayDreamer – Le Ali del Sogno al posto de Il Segreto? Can Yaman pronto a tornare in Italia (Di lunedì 21 settembre 2020) DayDreamer – Le Ali del Sogno sparisce dal palinsesto di Canale 5 Il destino di DayDreamer – Le Ali del Sogno al momento è incerto. Infatti, lo sceneggiato turco campioni d’ascolti dell’estate di Canale 5 andrà in onda solamente sabato 19 settembre 2020, mentre la puntata di domenica non è prevista. Per quale ragione? La collocazione dei nuovi episodi al momento non è prevista nemmeno per la settimana successiva, ovvero sabato 26 e domenica 27 settembre. Quindi quella del 19 sarà l’ultimo appuntamento della stagione? Ad oggi non si hanno altre informazioni in merito, quindi Mediaset potrebbe far slittare la serie tv alla prossima estate oppure collocarlo dopo il termine de Il Segreto. Infatti la soap opera iberica è in dirittura ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 21 settembre 2020)– Le Ali delsparisce dal palinsesto di Canale 5 Il destino di– Le Ali delal momento è incerto. Infatti, lo sceneggiato turco campioni d’ascolti dell’estate di Canale 5 andrà in onda solamente sabato 19 settembre 2020, mentre la puntata di domenica non è prevista. Per quale ragione? La collocazione dei nuovi episodi al momento non è prevista nemmeno per la settimana successiva, ovvero sabato 26 e domenica 27 settembre. Quindi quella del 19 sarà l’ultimo appuntamento della stagione? Ad oggi non si hanno altre informazioni in merito, quindi Mediaset potrebbe far slittare la serie tv alla prossima estate oppure collocarlo dopo il termine de Il. Infatti la soap opera iberica è in dirittura ...

