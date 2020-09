Dark Crystal | La Resistenza | Netflix cancella la serie dopo una sola stagione

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 21 settembre 2020) La: Laè statataunada parte di, come confermata da Lisa Henson.: laè statata daunae i fan dovranno quindi attendere per scoprire se, e in che modo, la storia verrà conclusa. Il progetto era stato ideato come prequel del film diretto da Jim Henson nel 1982 e aveva mostrato le avventure dei giovani Gelfling e dei malvagi Skeksis. Lisa Henson, produttrice dello show, ha dichiarato: "Possiamo confermare che non ci sarà un'ulteriore ...