Dario Stefano, senatore del PD, butta la tessera elettorale nell’urna? Foto di cortesia, aveva già votato (Di lunedì 21 settembre 2020) Nella giornata del 21 settembre 2020, data utile al voto per le elezioni regionali in Puglia e per il referendum costituzionale, sta circolando la Foto del senatore PD Dario Stefano mentre posa davanti all’urna inserendo al suo interno la tessera elettorale anziché la scheda utile al voto. Uno scatto che ha fatto partire le critiche e le prese in giro da parte degli utenti, come possiamo vedere dal tweet riportato sotto: Io ve L avevo detto di smetterla con questa cosa ridicola del Selfie al seggio. Dario Stefano, senatore pd, butta La tessera elettorale nell’urna. Le prese in giro non mancano, c’è chi spera sia un fake, mentre bastava farsi una ... Leggi su open.online (Di lunedì 21 settembre 2020) Nella giornata del 21 settembre 2020, data utile al voto per le elezioni regionali in Puglia e per il referendum costituzionale, sta circolando ladelPDmentre posa davanti all’urna inserendo al suo interno laanziché la scheda utile al voto. Uno scatto che ha fatto partire le critiche e le prese in giro da parte degli utenti, come possiamo vedere dal tweet riportato sotto: Io ve L avevo detto di smetterla con questa cosa ridicola del Selfie al seggio.pd,Lanell’urna. Le prese in giro non mancano, c’è chi spera sia un fake, mentre bastava farsi una ...

ValeDaRiz : RT @lefrasidiosho: Dario Stefano (PD) nella foto di rito imbuca il certificato elettorale invece della scheda. Anzi che non c'ha infilato '… - LRassista : RT @lefrasidiosho: Dario Stefano (PD) nella foto di rito imbuca il certificato elettorale invece della scheda. Anzi che non c'ha infilato '… - Lantidotosocial : RT @lefrasidiosho: Dario Stefano (PD) nella foto di rito imbuca il certificato elettorale invece della scheda. Anzi che non c'ha infilato '… - ErmesMoras1 : RT @lefrasidiosho: Dario Stefano (PD) nella foto di rito imbuca il certificato elettorale invece della scheda. Anzi che non c'ha infilato '… - gabrielbosc : RT @lefrasidiosho: Dario Stefano (PD) nella foto di rito imbuca il certificato elettorale invece della scheda. Anzi che non c'ha infilato '… -

Ultime Notizie dalla rete : Dario Stefano Dario Stefano, senatore del PD, butta la tessera elettorale nell’urna? Foto di cortesia, aveva già votato Open Per il Certaldo è già il momento di tornare in pista

In attesa di capire quando sarà possibile tornare a giocare anche il Basket Certaldo riprende ad allenarsi. Stasera alle 20.30 infatti la formazione valdelsana sarà al palazzetto di Canonica per il pr ...

Dal mitico ''Tano Cariddi'' della Piovra al film di Stefano Usardi, incontro a Trento con Remo Girone

Ribelle quanto basta amo gli animali e in particolare i gatti. Inseguo sempre i miei sogni come quello di scrivere e da sempre racconto storie spesso e volentieri di mici e micie. I raggi del sole cal ...

Macerata, primo turno

Dopo settimane di campagna elettorale, arriva il momento del voto: anche in tre comuni della provincia di Macerata, i cittadini sono chiamati ai seggi per scegliere il futuro sindaco e il Consiglio co ...

In attesa di capire quando sarà possibile tornare a giocare anche il Basket Certaldo riprende ad allenarsi. Stasera alle 20.30 infatti la formazione valdelsana sarà al palazzetto di Canonica per il pr ...Ribelle quanto basta amo gli animali e in particolare i gatti. Inseguo sempre i miei sogni come quello di scrivere e da sempre racconto storie spesso e volentieri di mici e micie. I raggi del sole cal ...Dopo settimane di campagna elettorale, arriva il momento del voto: anche in tre comuni della provincia di Macerata, i cittadini sono chiamati ai seggi per scegliere il futuro sindaco e il Consiglio co ...