Dal Bologna all'Europa: il Milan in 10 giorni (Di lunedì 21 settembre 2020) Stasera il debutto in campionato, giovedì il Bodo Glimt, poi Crotone e l'eventuale playoff in coppa: per Pioli un avvio senza appello Leggi su quotidiano (Di lunedì 21 settembre 2020) Stasera il debutto in campionato, giovedì il Bodo Glimt, poi Crotone e l'eventuale playoff in coppa: per Pioli un avvio senza appello

