Da domani parte il percorso per nuove sfide e obiettivi (Di lunedì 21 settembre 2020) Voglio ringraziare i candidati presidente di Regione del Movimento 5 Stelle, tutti i portavoce e attivisti che in questi mesi si sono impegnati senza mai risparmiarsi e con grande passione nella campagna elettorale per le elezioni regionali, oltre che sul referendum. Sono orgoglioso di questo MoVimento perché ha dato il massimo, pur non potendo contare sulla forza economica che gli altri partiti sono in grado di mettere in campo. La polarizzazione, inoltre, creata ad arte in diversi territori ha sicuramente reso più difficile il percorso dei nostri candidati. Il risultato è stato inferiore rispetto alle precedenti elezioni regionali. L’esito di oggi, comunque, non mi induce allo scoraggiamento ma anzi rende necessaria la consapevolezza che ci troviamo di fronte a una sfida, quella dell’organizzazione sui territori, da affrontare con ... Leggi su ilblogdellestelle (Di lunedì 21 settembre 2020) Voglio ringraziare i candidati presidente di Regione del Movimento 5 Stelle, tutti i portavoce e attivisti che in questi mesi si sono impegnati senza mai risparmiarsi e con grande passione nella campagna elettorale per le elezioni regionali, oltre che sul referendum. Sono orgoglioso di questo MoVimento perché ha dato il massimo, pur non potendo contare sulla forza economica che gli altri partiti sono in grado di mettere in campo. La polarizzazione, inoltre, creata ad arte in diversi territori ha sicuramente reso più difficile ildei nostri candidati. Il risultato è stato inferiore rispetto alle precedenti elezioni regionali. L’esito di oggi, comunque, non mi induce allo scoraggiamento ma anzi rende necessaria la consapevolezza che ci troviamo di fronte a una sfida, quella dell’organizzazione sui territori, da affrontare con ...

GiuseppeConteIT : Domani si torna a scuola in gran parte d’Italia. Il mio messaggio a studenti, genitori, insegnanti, dirigenti scola… - juventusfc : ?? @Pirlo_Official: «Inizia una stagione nuova, si parte da zero e dobbiamo affrontarla con voglia e ferocia. Questo… - capuanogio : La risoluzione di #Higuain costa alla #Juventus una minusvalenza di 18,3 milioni di euro che verranno conteggiati… - TheUkraineYana : Oggi ho perso ma sono felice di stare dalla parte giusta. #EXITPOLL Ps. Per quelli che hanno votato Sì domani vi voglio vedere con il jet - Inter_Rompi : RT @FCInterLove: 25 minuti di #SkyCalcioClub e neanche un accenno a degli episodi abbastanza clamorosi (rigore ed un fuorigioco chiamato al… -

Ultime Notizie dalla rete : domani parte Domenica di riposo, domani parte la missione-Pordenone Calcio Lecce Sky - E' fatta per Morata alla Juve! Domani l'arrivo a Torino e la firma: sfuma Dzeko?

Domani l'attaccante spagnolo è atteso a Torino per le visite mediche. Operazione conclusa in poco tempo dopo la frenata per Dzeko dopo le difficoltà dell'acquisto di Milik da parte della Roma. A ...

Bomba d’acqua a Roma, strade allagate, vento e traffico in tilt. Disagi anche in provincia

Un violento temporale si sta abbattendo sulla Capitale. In particolare in zona Roma Est. Strade allagate, vento e traffico in tilt e fiumi d’acqua per le strade. Questa la situazione in una delle zone ...

Domani l'attaccante spagnolo è atteso a Torino per le visite mediche. Operazione conclusa in poco tempo dopo la frenata per Dzeko dopo le difficoltà dell'acquisto di Milik da parte della Roma. A ...Un violento temporale si sta abbattendo sulla Capitale. In particolare in zona Roma Est. Strade allagate, vento e traffico in tilt e fiumi d’acqua per le strade. Questa la situazione in una delle zone ...