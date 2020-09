Crotone, Ursino sull'arrivo di Luperto dal Napoli: "Dipende da Koulibaly" (Di lunedì 21 settembre 2020) Crotone - Peppe Ursino , direttore sportivo del Crotone , ha parlato di mercato e trattative col Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Ho contattato oggi Giuntoli e mi ha fatto intendere che ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 21 settembre 2020)- Peppe, direttore sportivo del, ha parlato di mercato e trattative colai microfoni di Radio Kiss Kiss: "Ho contattato oggi Giuntoli e mi ha fatto intendere che ...

Il Crotone, dopo un anno di transizione in Serie B, è pronto a cominciare la nuova avventura in Serie A. L’allenatore Stroppa e il direttore sportivo Ursino hanno voluto confermare gran parte della ro ...

Crotonemania: salvezza possibile ma manca ancora qualcosa, Pato nuovo sogno?

Ci siamo! Domani vedremo ufficialmente di che pasta è fatto il nuovo Crotone. Così su due piedi non sono tanto pessimista, certo ci sono scommesse da valutare, ...

