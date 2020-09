Cristina Chiabotto, la romantica dedica al marito su Instagram per l’anniversario di nozze (Di lunedì 21 settembre 2020) Ciò che lega Cristina Chiabotto e Marco Roscio è un amore tenero e romantico, proprio come quello delle favole. Sin dall’inizio della loro relazione, hanno coinvolto i loro fan, che, così, hanno potuto sognare insieme all’ex Miss Italia assistendo alla sua storia e, soprattutto, alle sue magnifiche nozze. Da quel giorno è già passato un anno e i due hanno voluto celebrare l’anniversario con dolci dediche reciproche. Prima di conoscere l’attuale marito, Cristina Chiabotto aveva da poco posto fine al suo fidanzamento decennale con Fabio Fulco. Nessuno, quindi, poteva immaginare che da lì a poco, proprio lei che non sembrava propensa a sposarsi, sarebbe convolata a nozze. Poi l’amore travolgente con ... Leggi su dilei (Di lunedì 21 settembre 2020) Ciò che legae Marco Roscio è un amore tenero e romantico, proprio come quello delle favole. Sin dall’inizio della loro relazione, hanno coinvolto i loro fan, che, così, hanno potuto sognare insieme all’ex Miss Italia assistendo alla sua storia e, soprattutto, alle sue magnifiche. Da quel giorno è già passato un anno e i due hanno voluto celebrare l’anniversario con dolci dediche reciproche. Prima di conoscere l’attualeaveva da poco posto fine al suo fidanzamento decennale con Fabio Fulco. Nessuno, quindi, poteva immaginare che da lì a poco, proprio lei che non sembrava propensa a sposarsi, sarebbe convolata a. Poi l’amore travolgente con ...

L'ex Miss Italia festeggia su Instagram il primo anniversario di nozze con il manager torinese: le nozze erano state un anno fa con un ricevimento da favola alla Reggia di Venaria "21 Settembre 2019..

Ultimi scampoli d’estate, dalla Balivo alla Lagerback guarda le vip ancora in spiaggia

Posa felice in due pezzi animalier Caterina Balivo che ha raggiunto il suo sirenetto sugli scogli. Posta video del suo bikini vintage e fa sognare i fan. Filippa Lagerback è a Sorrento per lavoro, ma ...

Cristina Chiabotto in vena di ricordi, sedici anni fa l'incoronazione a Miss Italia: "Gratitudine" | FOTO

Foto ricordo per Cristina Chiabotto, che su Instagram ha infatti postato una serie di scatti del 19 settembre 2004. Esattamente 16 anni fa la bella torinese conquistò corona e scettro di Miss Italia.

