Creators – The Past: arriva nei cinema il fantasy italiano! (Di lunedì 21 settembre 2020) Sta per arrivare nei cinema un kolossal fantasy tutto italiano. Stiamo parlando di Creators – The Past, avventura galattica pluripremiata, diretta da Piergiuseppe Zaia Le sale cinematografiche, a partire dall‘8 ottobre 2020, si arricchiranno di una nuova fantastica avventura. Uscirà infatti Creators – The Past, primo capitolo di una trilogia a cui si affianca l’omonimo romanzo​, scritto dalla sceneggiatrice e attrice Eleonora Fani insieme a Gea Mizzani Corio. Alla sua prima regia cinematografica troveremo invece l’estro creativo di Piergiuseppe Zaia. L’avventura fantasy racconterà di otto Dei che governano e dirigono l’universo: i Creators. ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 21 settembre 2020) Sta perre neiun kolossaltutto italiano. Stiamo parlando di– The, avventura galattica pluripremiata, diretta da Piergiuseppe Zaia Le saletografiche, a partire dall‘8 ottobre 2020, si arricchiranno di una nuova fantastica avventura. Uscirà infatti– The, primo capitolo di una trilogia a cui si affianca l’omonimo romanzo​, scritto dalla sceneggiatrice e attrice Eleonora Fani insieme a Gea Mizzani Corio. Alla sua prima regiatografica troveremo invece l’estro creativo di Piergiuseppe Zaia. L’avventuraracconterà di otto Dei che governano e dirigono l’universo: i. ...

tuttoteKit : Creators - The Past: arriva nei cinema il fantasy italiano! #BrucePayne #CreatorsThePast #GérardDepardieu… - DnasrlSantis : CREATORS - THE PAST Trailer ufficiale Dall'8 Ottobre nei cinema - axelvassallo : RT @GIAMPIEROSSI: LO SCI-FI ITALIANO CHE SFIDA LE PRODUZIONI INTERNAZIONALI. Creators - The Past - Film (2020) - GIAMPIEROSSI : LO SCI-FI ITALIANO CHE SFIDA LE PRODUZIONI INTERNAZIONALI. Creators - The Past - Film (2020) - JustNerd_IT : Creators: The Past, data di uscita e final trailer per l'imminente kolossal sci-fi italiano - Leggi l'articolo comp… -