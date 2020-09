Covid Italia, bollettino di oggi: nuovi casi in calo (1.350) e 17 morti. Boom di contagi in Campania (243) (Di lunedì 21 settembre 2020) Covid Italia, il bollettino di oggi 21 settembre 2020. Sono 1.350 i nuovi casi di coronavirus in Italia, in flessione rispetto a ieri quando ne sono stati registrati 1.587 (-237). In leggero... Leggi su ilmattino (Di lunedì 21 settembre 2020), ildi21 settembre 2020. Sono 1.350 idi coronavirus in, in flessione rispetto a ieri quando ne sono stati registrati 1.587 (-237). In leggero...

