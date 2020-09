Covid, cambiano gli indici ISA: le novità (Di lunedì 21 settembre 2020) Come noto, i vecchi studi di settore sono stati sostituitinel 2018 dagli ISA, gli indici sintetici di affidabilità partiti dall’anno 2019. gli ISA rimpiazzano infatti la vecchia logica delle “comparazioni” con il nuovo principio degli “indici”. L’elaborazione degli Isa si basa, in concreto, su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi di imposta (otto), e rappresenta la sintesi di indicatori elementari orientati a verificare la coerenza e la normalità della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili. Un metodo che viaggia su due binari: da un lato, infatti, consente l’emissione della cosiddetta “pagella dell’imprenditore”, altrimenti detta “rating fiscale” del contribuente, dall’altro offre la ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 21 settembre 2020) Come noto, i vecchi studi di settore sono stati sostituitinel 2018 dagli ISA, glisintetici di affidabilità partiti dall’anno 2019. gli ISA rimpiazzano infatti la vecchia logica delle “comparazioni” con il nuovo principio degli “”. L’elaborazione degli Isa si basa, in concreto, su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi di imposta (otto), e rappresenta la sintesi di indicatori elementari orientati a verificare la coerenza e la normalità della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili. Un metodo che viaggia su due binari: da un lato, infatti, consente l’emissione della cosiddetta “pagella dell’imprenditore”, altrimenti detta “rating fiscale” del contribuente, dall’altro offre la ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid cambiano La pandemia lascerà il segno anche sugli investimenti: ecco gli scenari a cinque anni Business Insider Italia La finale: Djokovic per superare Nadal nei 1000

Siamo arrivati all’epilogo di questi strani Internazionali d’Italia in epoca di coronavirus. Una conclusione altrettanto peculiare con le due finali del torneo di singolare maschile (ore 17) e femmini ...

Girelli presidente commissione inchiesta: ecco come cambiano gli assetti Pd

Girelli nuovo presidente della Commissione d'inchiesta sul Covid in Lombardia. Per il dem Jacopo Scandella un ruoo più politico di regia nel partito È Gian Antonio Girelli del Partito democratico il n ...

Scoperto il segreto per evitare che si formino (devastanti) sciami di locuste

Una scoperta potrebbe aiutarci a evitare che le locuste si aggreghino in sciami (che tra l'altro non sarebbe nemmeno un loro comportamento istintivo) e diventino una piaga devastante. In futuro del 20 ...

