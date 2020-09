Covid, Bassetti: “Il virus non ha fermato le elezioni. E c’è chi diceva saremmo morti tutti” (Di lunedì 21 settembre 2020) Il virus non ha fermato l’affluenza alle urne per il Referendum Costituzionale e per le Regionali: lo dicono i primi dati arrivati nella mattinata di oggi relativi alla giornata di ieri, domenica 20 settembre. Molti italiani hanno espresso la propria preferenza, come ha ribadito anche il direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova Matteo Bassetti. “Qualcuno diceva che non si doveva tornare a scuola – ha commentato Bassetti all’Adnkronos – che non si doveva votare, che doveva rimanere tutto chiuso e che saremmo tutti morti di Covid-19 – rimarca Bassetti – Nella realtà la scuola ha ripreso grazie alle misure messe in pratica, e il voto si sta ... Leggi su italiasera (Di lunedì 21 settembre 2020) Ilnon hal’affluenza alle urne per il Referendum Costituzionale e per le Regionali: lo dicono i primi dati arrivati nella mattinata di oggi relativi alla giornata di ieri, domenica 20 settembre. Molti italiani hanno espresso la propria preferenza, come ha ribadito anche il direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova Matteo. “Qualcunoche non si doveva tornare a scuola – ha commentatoall’Adnkronos – che non si doveva votare, che doveva rimanere tutto chiuso e chetuttidi-19 – rimarca– Nella realtà la scuola ha ripreso grazie alle misure messe in pratica, e il voto si sta ...

VittorioSgarbi : #Covid_19 Vogliamo ridurre tutto a “negazionismo”? - myrtamerlino : Silvio #Berlusconi aveva la carica virale più alta del #SanRaffaele. La sua guarigione ci dice qualcosa sull'evoluz… - Adnkronos : #Bassetti: 'Terrorismo in tv, per la gente #Covid come #Ebola' - domcamodeca : Lo sfogo di #Bassetti contro i catastrofisti del Covid fa felici gli italiani!! #elezioni - domcamodeca : Elezioni, Matteo Bassetti: 'Catastrofisti zittiti, dicevano saremmo morti tutti di Covid' -