Covid-19, la situazione aggiornata nel Sannio: c’è un nuovo guarito (Di lunedì 21 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Scende a 90 il numero di attualmente positivi al Covid-19 nel Sannio. Nelle ultime 24 ore, come si evince dal consueto bollettino quotidiano diramato dall’Asl di Benevento, c’è stato un nuovo guarito. I pazienti ricoverati sono quattro: due di Benevento, uno di Castelvenere e uno di Telese Terme. Di seguito il riepilogo della situazione comune per comune. Il maggior numero di contagiati è legato al comune di Benevento (28), seguito da Montesarchio (13). L'articolo Covid-19, la situazione aggiornata nel Sannio: c’è un nuovo guarito proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 21 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Scende a 90 il numero di attualmente positivi al-19 nel. Nelle ultime 24 ore, come si evince dal consueto bollettino quotidiano diramato dall’Asl di Benevento, c’è stato un. I pazienti ricoverati sono quattro: due di Benevento, uno di Castelvenere e uno di Telese Terme. Di seguito il riepilogo dellacomune per comune. Il maggior numero di contagiati è legato al comune di Benevento (28), seguito da Montesarchio (13). L'articolo-19, lanel: c’è unproviene da Anteprima24.it.

MinisteroSalute : ?? Covid-19 - La situazione in Italia al 19 settembre: - chetempochefa : 'Ho 45 anni e sono immunodepressa, essendo reduce da un trapianto di midollo. Ho un bimbo di 10 anni che va a scuol… - Unomattina : #Covid, parliamo della situazione in italia con @Cartabellotta, Presidente della fondazione @GIMBE 'Dobbiamo tenere… - Antorco66 : @SoloCristy PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica da Covid-19 nel territorio comunale che impon… - paolacontini64 : Cosa è stato fatto in sette mesi per migliorare la medicina sul territorio in #Lombardia. Siamo in una situazione m… -