Covid-19 | il nuovo bollettino medico | 1350 positivi e 10 deceduti

fsitaliane : 'Il post Covid è un'occasione di discontinuità, dobbiamo cogliere tutte le opportunità per creare un nuovo mondo. I… - sscnapoli : Al termine del nuovo giro di tamponi effettuati ieri, tutti sono risultati negativi al Covid-19. ?? #ForzaNapoliSempre - PE_Italia : La settimana al Parlamento europeo: ??Incontro con leader opposizione Bielorussa ??COVID-19- Vaccini sicurezza e acc… - cronacacaserta : Coronavirus: +57 positivi, nuovo boom di contagi nel Caserta - sacspo : USA, PER TIMORI NUOVO LOCKDOWN, FUTURES S&P 500 GIÙ DEL 2%. COVID PESA SU BORSE, MILANO CEDE 3%. GERMANIA, RIPRESA.… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nuovo

L'Eco di Bergamo

Sono 1.587 i nuovi contagi da coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia e 15 i decessi che portano il totale delle vittime a 35.707. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 83.428 tamponi, ...Sono 1.350 i nuovi casi di coronavirus alle 17 di lunedì 21 settembre e portano il totale, dall’inizio dell’epidemia, a quota 299.506 (+0,45%). I morti registrati nelle ultime 24 ore sono 17. Il dato ...Il 95% di loro, infatti, dice di aver trovato una serie di nuovi divieti e regole inedite, legate in qualche modo al Covid. Le classi, in particolare, sembrano essersi trasformate in sale chirurgiche.