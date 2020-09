Covid-19, così la pandemia ha cambiato il nostro sonno (Di lunedì 21 settembre 2020) Metteteci l’ansia del lockdown e la necessità di mutare le abitudini. Aggiungete i timori che nascono per le difficoltà sul lavoro. Miscelate il tutto con i quotidiani bollettini e i conseguenti impatti sulla psiche, più o meno pronta a recepire paure o anche atteggiamenti negazionisti che non hanno significato. Ecco il “cocktail” che si può creare sull’organismo e che si riflette su una delle attività che invece, proprio per i ritmi biologici che ogni persona ha, dovrebbe essere preservata: il sonno. A fare il punto sull’impatto della pandemia sul riposo notturno è una ricerca presentata al convegno “Sleep” e condotta dagli studiosi dell’Università di Ottawa. C’è anche chi sta di più a letto Non crediate che le “nuove” ... Leggi su dilei (Di lunedì 21 settembre 2020) Metteteci l’ansia del lockdown e la necessità di mutare le abitudini. Aggiungete i timori che nascono per le difficoltà sul lavoro. Miscelate il tutto con i quotidiani bollettini e i conseguenti impatti sulla psiche, più o meno pronta a recepire paure o anche atteggiamenti negazionisti che non hanno significato. Ecco il “cocktail” che si può creare sull’organismo e che si riflette su una delle attività che invece, proprio per i ritmi biologici che ogni persona ha, dovrebbe essere preservata: il. A fare il punto sull’impatto dellasul riposo notturno è una ricerca presentata al convegno “Sleep” e condotta dagli studiosi dell’Università di Ottawa. C’è anche chi sta di più a letto Non crediate che le “nuove” ...

