Così l'1% della popolazione mondiale sta mettendo in ginocchio il Pianeta (Di lunedì 21 settembre 2020) L'1% più ricco della popolazione mondiale ha inquinato, tra il 1990 e il 2015, il doppio di quanto non abbia fatto il 50% della popolazione appartenente alle fasce più povere. Lo rivela un rapporto Oxfam che specifica questo "50%" equivale a oltre 3 miliardi di persone che però pagano quotidianamente il prezzo più alto dell'inquinamento dei Paesi ricchi. In particolare l'emissione di anidride carbonica è salita di oltytre il 60% dal 1990, ma ad essere responsabili di questo elevato incremento sono soprattutto i paesi più ricchi : le emissioni dell'1% della popolazione mondiale più ricca sono state pari a 3 volte del 50% della ...

