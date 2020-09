Cos’è la retroinnovazione | il segreto per dare nuova vita al made in Italy

Leggi su wired

(Di lunedì 21 settembre 2020) Winelivery (crediti: Winelivery)Crescere, soprattutto in periodo di crisi, puntando sul rinnovamento dei settori tradizionali. A Endeavor Italia, organizzazione non profit che supporta imprenditori ad alto potenziale, la chiamano. Un concetto che si basa sulla tecnologia, con cui vengono ripensate tutte le attività e aggiornato il business vecchio stampo, ma che non è fondato unicamente su di essa. Al centro, piuttosto, c’è il cliente finale. Che negli ultimi anni ha profondamente mutato le sue abitudini di acquisto. “Le trasformazioni che investighiamo con la”, racconta Raffaele Mauro, direttore generale di Endeavor Italia, “non sono relative solo all’innovazione digitale, ma anche ad altre classi di innovazione”. E quindi non dipendono unicamente ...