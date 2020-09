Cosa succede adesso alla Corte Suprema (Di lunedì 21 settembre 2020) Trump dice di voler sostituire subito Ruth Bader Ginsburg, i Democratici sono furiosi e lo considerano inaccettabile: che scenari ci sono? Leggi su ilpost (Di lunedì 21 settembre 2020) Trump dice di voler sostituire subito Ruth Bader Ginsburg, i Democratici sono furiosi e lo considerano inaccettabile: che scenari ci sono?

Il 20 settembre il candidato democratico alle presidenziali Joe Biden ha affermato che la decisione di Donald Trump di nominare un nuovo giudice della corte suprema prima delle elezioni del 3 novembre ...

Sembra che il social network cinese sia riuscito a evitare alcune delle conseguenze più dure dello scontro con gli Stati Uniti. Ma anche Trump si dice soddisfatto Nel corso del fine settimana c’è stat ...

Per votare, le persone che hanno compiuto o compiono 18 anni entro il 20 o 21 settembre e sono residenti da almeno un anno in Valle d’Aosta, devono recarsi presso il proprio seggio muniti di documento ...

