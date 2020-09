Coronavirus, ultimi dati: in Italia altri 1.350 casi su 55mila tamponi e 17 morti (Di lunedì 21 settembre 2020) Gli attualmente positivi crescono del 2,22% e superano le 45milia unità. Avanzano ricoverati con sintomi (+4,65%) e terapie intensive (+4,50%) Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 21 settembre 2020) Gli attualmente positivi crescono del 2,22% e superano le 45milia unità. Avanzano ricoverati con sintomi (+4,65%) e terapie intensive (+4,50%)

