Coronavirus, ultime news dal mondo: Usa verso i 200mila morti, è allarme in Francia (Di lunedì 21 settembre 2020) Il Coronavirus continua a fare paura, in Italia e nel mondo. Le ultime news sul Covid 19 parlano di quasi 200mila morti in totale negli Usa, con Francia in zona rossa per oltre metà del suo territorio. Nuove misure restrittive anche in Spagna dove, appena tre giorni fa, si sono registrati quasi 14mila nuovi casi. La situazione è dunque ancora preoccupante. A oggi si contano 960mila vittime in tutto il mondo e 31 milioni di casi confermati di contagio: è quanto emerge dal bilancio del sito della John Hopkins University. Gli Usa sono il paese più colpito, seguiti dall’India e dal Brasile. Vediamo cosa sta succedendo, paese per paese. Coronavirus, la situazione in Francia La ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 21 settembre 2020) Ilcontinua a fare paura, in Italia e nel. Lesul Covid 19 parlano di quasiin totale negli Usa, conin zona rossa per oltre metà del suo territorio. Nuove misure restrittive anche in Spagna dove, appena tre giorni fa, si sono registrati quasi 14mila nuovi casi. La situazione è dunque ancora preoccupante. A oggi si contano 960mila vittime in tutto ile 31 milioni di casi confermati di contagio: è quanto emerge dal bilancio del sito della John Hopkins University. Gli Usa sono il paese più colpito, seguiti dall’India e dal Brasile. Vediamo cosa sta succedendo, paese per paese., la situazione inLa ...

