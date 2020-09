Coronavirus | Trump | vaccino pronto entro fine ottobre

Rubra5 : RT @PossidonioGiord: #Trump disse che se ci fossero stati #solo 100 mila morti sarebbe stato fatto un 'buon lavoro'. Oggi gli USA supereran… - JohnHard3 : RT @PossidonioGiord: Ricordo quando #Trump disse che se ci fossero stati #solo #100kmorti sarebbe stato fatto un 'buon lavoro'. 'Ad horas'… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Trump

Il presidente Trump continua a promettere che un vaccino per il coronavirus sarà presto disponibile negli USA, sottolineando che sarà un vaccino efficiente e sicuro. Tuttavia, la maggior parte degli a ...Tutto è cominciato il 9 gennaio. In un ospedale di Wuhan, in Cina, un uomo di 61 anni è diventato la prima persona al mondo ufficialmente morta a causa di un nuovo coronavirus. All’epoca gli scienziat ...La riunione annuale dell’Assemblea Generale dell’ONU sarà online, come mai è accaduto nella storia. L’appuntamento è comunque ricco: a cosa prestare attenzione? 5 punti in focus, strategici per il mon ...