Coronavirus: test per chi viene da parigi, ordinanza di Speranza (Di lunedì 21 settembre 2020) Ho firmato una nuova ordinanza che estende l'obbligo di test molecolare o antigenico ai cittadini provenienti da parigi e altre aree della Francia con significativa circolazione del virus, afferma Speranza Leggi su firenzepost (Di lunedì 21 settembre 2020) Ho firmato una nuovache estende l'obbligo dimolecolare o antigenico ai cittadini provenienti dae altre aree della Francia con significativa circolazione del virus, afferma

fanpage : Obbligo di tampone o test molecolare per i cittadini che arrivano in Italia provenienti da Parigi e altre aree dell… - BAG_OFSP_UFSP : #CoronaInfoCH #Coronavirus #COVID19 21.09. Attualmente, si contano 50'378 casi confermati in laboratorio, 1'095 in… - Gazzetta_it : #Coronavirus, il ministro #Speranza: 'Obbligo di test per chi viene da Parigi' - nenciafi : RT @FirenzePost: Coronavirus: test per chi viene da parigi, ordinanza di Speranza - FirenzePost : Coronavirus: test per chi viene da parigi, ordinanza di Speranza -