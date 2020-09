Coronavirus, tampone obbligatorio per chi arriva dalla Francia: Speranza firma l’ordinanza (Di lunedì 21 settembre 2020) Coronavirus, tampone obbligatorio per chi arriva dalla Francia. L’annuncio di Speranza su Facebook. ROMA – Coronavirus, tampone obbligatorio per chi arriva dalla Francia. L’annuncio è arrivato direttamente dal ministro Speranza con un post sui social: “Ho firmato una nuova ordinanza che estende l’obbligo di test molecolare o antigenico ai cittadini provenienti da Parigi e altre aree della Francia con significativa circolazione del virus“. Un provvedimento preso in base ai numeri che nelle ultime settimane sono stati registrati nel Paese transalpino: ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 21 settembre 2020)per chi. L’annuncio disu Facebook. ROMA –per chi. L’annuncio èto direttamente dal ministrocon un post sui social: “Hoto una nuova ordinanza che estende l’obbligo di test molecolare o antigenico ai cittadini provenienti da Parigi e altre aree dellacon significativa circolazione del virus“. Un provvedimento preso in base ai numeri che nelle ultime settimane sono stati registrati nel Paese transalpino: ...

