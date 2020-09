Coronavirus Sicilia, il bollettino del 21 settembre 2020: 75 nuovi casi e 3 vittime, la situazione a Palermo… (Di lunedì 21 settembre 2020) Sono 75 i nuovi casi di positività al Coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Sicilia, quarantuno in meno rispetto alla giornata di ieri; 3.102 i tamponi processati.Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a lunedì 21 settembre 2020. Al momento gli attuali positivi nell’Isola sono 2.348, 203 sono le persone ricoverate con sintomi in ospedale (+9 rispetto alla giornata di ieri), di cui 14 in terapia intensiva (+1 rispetto a ieri). 2.131 sono le persone in isolamento domiciliare. Salgono a 3.390 i guariti (+40 rispetto a ieri), ma ci sono ben tre vittime in più. Due nel palermitano (si tratta di un ultranovantenne della provincia di Trapani e di un ... Leggi su mediagol (Di lunedì 21 settembre 2020) Sono 75 idi positività alemersi nelle ultime 24 ore in, quarantuno in meno rispetto alla giornata di ieri; 3.102 i tamponi processati.Questo è quanto emerge dal consuetoquotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a lunedì 21. Al momento gli attuali positivi nell’Isola sono 2.348, 203 sono le persone ricoverate con sintomi in ospedale (+9 rispetto alla giornata di ieri), di cui 14 in terapia intensiva (+1 rispetto a ieri). 2.131 sono le persone in isolamento domiciliare. Salgono a 3.390 i guariti (+40 rispetto a ieri), ma ci sono ben trein più. Due nel palermitano (si tratta di un ultranovantenne della provincia di Trapani e di un ...

