Coronavirus, oltre metà della Francia diventa «zona rossa». Speranza firma l’ordinanza: «Test molecolare per chi arriva da Parigi e altre città» (Di lunedì 21 settembre 2020) «Ho firmato una nuova ordinanza che estende l’obbligo di Test molecolare o antigenico ai cittadini provenienti da Parigi e altre aree della Francia con significativa circolazione del virus». Lo annuncia su Fb il ministro della Salute Roberto Speranza. I dati europei, afferma, «non possono essere sottovalutati. L’Italia oggi sta meglio di altri Paesi, ma serve ancora grande prudenza per non vanificare i sacrifici fatti finora». Dopo settimane in cui la pandemia è tornata a far registrare numeri al rialzo in Francia, oltre la metà dei dipartimenti nel Paese è ormai dichiarato «zona rossa» per ... Leggi su open.online (Di lunedì 21 settembre 2020) «Hoto una nuova ordinanza che estende l’obbligo dio antigenico ai cittadini provenienti daareecon significativa circolazione del virus». Lo annuncia su Fb il ministroSalute Roberto. I dati europei, afferma, «non possono essere sottovalutati. L’Italia oggi sta meglio di altri Paesi, ma serve ancora grande prudenza per non vanificare i sacrifici fatti finora». Dopo settimane in cui la pandemia è tornata a far registrare numeri al rialzo inla metà dei dipartimenti nel Paese è ormai dichiarato «» per ...

