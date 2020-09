Coronavirus, oltre metà della Francia diventa «zona rossa» ma a scuola le regole sono “flessibili” (Di lunedì 21 settembre 2020) Dopo settimane in cui la pandemia è tornata a far registrare numeri al rialzo in Francia, oltre la metà dei dipartimenti nel Paese è ormai dichiarato «zona rossa» per Coronavirus. In particolare, 50 dipartimenti corrispondenti alla maggioranza del territorio nazionale sono stati dichiarati in «zona di circolazione attiva del virus». In virtù di questa definizione, a ogni prefetto sarà consentito adottare misure più aspre e supplementari in modo da contenere il più possibile la diffusione del virus. Ieri, 20 settembre, il Paese d’oltralpe ha registrato 10.569 nuovi casi di contagio e 12 vittime. L’altro ieri, 19 settembre, il picco di nuovi positivi: 13.498. sono ... Leggi su open.online (Di lunedì 21 settembre 2020) Dopo settimane in cui la pandemia è tornata a far registrare numeri al rialzo inla metà dei dipartimenti nel Paese è ormai dichiarato «» per. In particolare, 50 dipartimenti corrispondenti alla maggioranza del territorio nazionalestati dichiarati in «di circolazione attiva del virus». In virtù di questa definizione, a ogni prefetto sarà consentito adottare misure più aspre e supplementari in modo da contenere il più possibile la diffusione del virus. Ieri, 20 settembre, il Paese d’oltralpe ha registrato 10.569 nuovi casi di contagio e 12 vittime. L’altro ieri, 19 settembre, il picco di nuovi positivi: 13.498....

