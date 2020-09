Coronavirus, oggi in Italia 16 morti e 1.350 nuovi casi: aumentano i ricoveri e la percentuale dei positivi sui tamponi [DATI] (Di lunedì 21 settembre 2020) I DATI ufficiali sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 16 morti, 352 guariti e 1.350 nuovi casi su 55.862 tamponi. oggi è risultato positivo il 2,41% dei tamponi effettuati, in netto aumento rispetto ai giorni scorsi. Le Regioni con il più alto numero di nuovi casi sono state oggi Campania (243), Lazio (198), Emilia Romagna (116) Veneto (103) e Lombardia (90). Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di: 299.506 casi totali 35.724 morti 218.703 guariti Il pazienti attualmente positivi al ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 21 settembre 2020) Iufficiali sulla pandemia diforniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore inci sono stati 16, 352 guariti e 1.350su 55.862è risultato positivo il 2,41% deieffettuati, in netto aumento rispetto ai giorni scorsi. Le Regioni con il più alto numero disono stateCampania (243), Lazio (198), Emilia Romagna (116) Veneto (103) e Lombardia (90). Il bilancio aggiornato adinè di: 299.506totali 35.724218.703 guariti Il pazienti attualmenteal ...

RaiNews : Coronavirus. Da oggi regione Madrid in lockdodwn. Oltre metà della Francia è 'zona rossa' - Viminale : Seggi aperti dalle 7 alle 23 di oggi nella prima giornata di votazioni per #Referendum ed #elezioni2020. Obbligator… - fanpage : I dati di oggi purtroppo ci dicono che aumentano i pazienti in terapia intensiva - fanpage : ULTIM'ORA Coronavirus, il bollettino ufficiale di oggi Regione per Regione - qn_giorno : #Coronavirus #Lombardia, bollettino oggi 21 settembre: 90 positivi e un decesso -