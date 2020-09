Coronavirus: Nuova Zelanda, nessun nuovo caso (Di lunedì 21 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 21 SET - La premier neozelandese Jacinda Ardern ha annunciato l'annullamento di tutte le restrizioni anti-Coronavirus in Nuova Zelanda dopo che nessun nuovo caso di Covid-19 è stato ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 21 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 21 SET - La premier neozelandese Jacinda Ardern ha annunciato l'annullamento di tutte le restrizioni anti-indopo chedi Covid-19 è stato ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Nuova Coronavirus: nuova impennata casi in Sardegna, 72 positivi Agenzia ANSA Covid-19, un solo nuovo contagio a Siracusa, 116 nuovi casi in Sicilia

Ancora boom di contagi di covid-19 in Sicilia. Dopo i 98 casi di ieri, sono infatti 116 i nuovi casi registrati oggi dal sistema sanitario regionale, a fronte di 3mila 120 tamponi. La Regione sicilian ...

REGIONE UMBRIA E MONDO VENATORIO: IL CONFRONTO NON È PIÙ RIMANDABILE

Un confronto tra il mondo venatorio e la Regione Umbria non è più rimandabile: ne siamo convinti. L’attuale stato delle cose e i ritardi su tutti gli adempimenti, necessari per l’avvio della stagione ...

L’assessore Conte fa il bilancio del Covid "Meno tasse per 16 milioni e più risorse"

di Rosalba Carbutti Il bilancio del Comune di Bologna è in pari. Nonostante il Covid. Ma che fossimo i primi della classe, capaci di tagliare il traguardo del riequilibrio di bilancio del 2020 nonosta ...

