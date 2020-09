Coronavirus: Nuova Zelanda, nessun nuovo caso (Di lunedì 21 settembre 2020) ROMA, 21 SET - La premier neozelandese Jacinda Ardern ha annunciato l'annullamento di tutte le restrizioni anti-Coronavirus in Nuova Zelanda dopo che nessun nuovo caso di Covid-19 è stato registrato ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 21 settembre 2020) ROMA, 21 SET - La premier neozelandese Jacinda Ardern ha annunciato l'annullamento di tutte le restrizioni anti-indopo chedi Covid-19 è stato registrato ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Nuova Coronavirus: Nuova Zelanda, nessun nuovo caso - Ultima Ora Agenzia ANSA Coronavirus Italia, il bollettino di oggi. Dati e tabella del 20 settembre

Roma, 20 settembre 2020 - Il nuovo bollettino sull'epidemia da Coronavirus in Italia segna un lieve calo dei nuovi casi (1.587) e dei morti (15) nel giorno in cui il Paese affronta il suo primo electi ...

Coronavirus in Italia, ultime notizie. Napoli, focolaio in un centro medico: 20 positivi, chiusa la struttura

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – La curva dei contagi da Coronavirus in Italia è in leggera risalita: sono 44.098 le persone attualmente positive al Covid-19. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel ...

Cilento al voto nell’era Covid: 12 sindaci da eleggere. Occhi puntati su Regionali

È il primo voto in epoca Covid. Per giunta a settembre, con temperature ancora elevate. Logico dunque che sulla due giorni elettorale incomba l’incubo astensione. Già concretizzatosi nel forfait dei p ...

