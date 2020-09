Coronavirus, nel Lazio 198 casi, 117 a Roma. Cinque i morti (Di lunedì 21 settembre 2020) Bisogna tenere alta l'attensione. Lo dice l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato. «Su oltre 8mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 198 casi: di questi 117 sono a Roma e Cinque i decessi». «Nella Asl Roma 1 sono 28 i casi nelle ultime 24 ore e di questi due con link dalla Sardegna - prosegue l'assessore - Quattordici sono i casi con link familiare o contatto di un caso già noto e isolato. Nella Asl Roma 2 sono 76 i casi nelle ultime 24 ore e tra questi ventiCinque sono i contatti di casi già noti e isolati. tre sono stati individuati in fase di pre-ospedalizzazione. Nella Asl Roma 3 sono 13 i casi nelle ultime 24 ... Leggi su iltempo (Di lunedì 21 settembre 2020) Bisogna tenere alta l'attensione. Lo dice l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato. «Su oltre 8mila tamponi oggi nelsi registrano 198: di questi 117 sono ai decessi». «Nella Asl1 sono 28 inelle ultime 24 ore e di questi due con link dalla Sardegna - prosegue l'assessore - Quattordici sono icon link familiare o contatto di un caso già noto e isolato. Nella Asl2 sono 76 inelle ultime 24 ore e tra questi ventisono i contatti digià noti e isolati. tre sono stati individuati in fase di pre-ospedalizzazione. Nella Asl3 sono 13 inelle ultime 24 ...

