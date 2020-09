Coronavirus: nel Lazio 165 casi, di cui 119 a Roma. Vaia, Spallanzani: investire sui test (Di lunedì 21 settembre 2020) Nel Lazio ci sono 165 casi di Coronavirus, di cui 119 nella Capitale. Questi i dati su quasi 10mila tamponi nelle ultime 24 ore. Zero i decessi”: lo riferisce l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. Al contempo, la Regione Lazio è in attesa dell’assenso dell’istituto delle malattie infettive Spallanzani di Roma, per lo start allo screening tramite test rapidi salivari utili all’identificazione del virus, comprese anche le scuole. Coronavirus: nel Lazio 165 casi, di cui 119 a Roma. Dati forniti dall’assessore D’Amato Intanto il direttore sanitario dello Spallanzani di Roma, Francesco ... Leggi su italiasera (Di lunedì 21 settembre 2020) Nelci sono 165di, di cui 119 nella Capitale. Questi i dati su quasi 10mila tamponi nelle ultime 24 ore. Zero i decessi”: lo riferisce l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. Al contempo, la Regioneè in attesa dell’assenso dell’istituto delle malattie infettivedi, per lo start allo screening tramiterapidi salivari utili all’identificazione del virus, comprese anche le scuole.: nel165, di cui 119 a. Dati forniti dall’assessore D’Amato Intanto il direttore sanitario dellodi, Francesco ...

Corriere : Proteste a Madrid nelle zone delle restrizioni. Si aggravano Belgio, Olanda e Repubblica Ceca. Nel mondo i morti so… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, nel #RegnoUnito multa a chi viola l'isolamento. In #India, oltre 92mila casi in un giorno. #Francia a… - RobertoBurioni : @lucianocapone @MyBlueEconomy In questa infografica (presa da @CT_Bergstrom,) vengono indicate le morti giornaliere… - Lucio21563779 : RT @lucianocapone: Nel suo libro su Covid e onde elettromagnetiche, Gunter Pauli dice che i governi hanno reagito in modo spropositato al c… - BiancoCritico : RT @CliquotEdizioni: Insperata ripresa? @ariannacavallo fa il punto della situazione nel nostro settore -