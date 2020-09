Coronavirus, Miozzo (CTS): “Riempire gli stadi è una follia, non dimentichiamo Atalanta-Valencia” (Di lunedì 21 settembre 2020) “A chi preme per riaprire gli stadi vorrei ricordare le conseguenze drammatiche che ha avuto Atalanta–Valencia del 19 febbraio scorso. In questo momento abbiamo altre priorità, pensare di riempire gli spalti sarebbe una follia“: lo ha affermato Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico scientifico, in un’intervista al Corriere della Sera. Secondo Miozzo “aprire con più di mille spettatori è in questo particolare momento impensabile, il mondo del calcio è troppo importante per il nostro Paese, in previsione di una graduale apertura sarà necessario verificare gli effetti che questi eventi possono causare sulla curva e su quel maledetto indice di trasmissione Rt che a noi preme mantenere sotto controllo. È importante ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 21 settembre 2020) “A chi preme per riaprire glivorrei ricordare le conseguenze drammatiche che ha avuto–Valencia del 19 febbraio scorso. In questo momento abbiamo altre priorità, pensare di riempire gli spalti sarebbe una“: lo ha affermato Agostino, coordinatore del Comitato tecnico scientifico, in un’intervista al Corriere della Sera. Secondo“aprire con più di mille spettatori è in questo particolare momento impensabile, il mondo del calcio è troppo importante per il nostro Paese, in previsione di una graduale apertura sarà necessario verificare gli effetti che questi eventi possono causare sulla curva e su quel maledetto indice di trasmissione Rt che a noi preme mantenere sotto controllo. È importante ...

«A chi preme per riaprire gli stadi vorrei ricordare le conseguenze drammatiche che ha avuto Atalanta-Valencia del 19 febbraio scorso. In questo momento abbiamo altre priorità, pensare di riempire gli ...

Coronavirus, la quarantena resta di 14 giorni: il Cts rimanda la decisione

La quarantena per il coronavirus resta di 14 giorni. Il governo sta valutando se abbassare a 7 il periodo di isolamento per escludere il contagio da covid-19, ma il comitato scientifico per ora ha rim ...

In Italia 1458 nuovi contagi e 7 vittime

ROMA. Contagi per Covid 19 in lieve calo in Italia ma sui dati quotidiani del ministero della Saluta pesa il minor numero di tamponi effettuato: oltre ventimila in meno rispetto a sabato. Non solo: il ...

