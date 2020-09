Coronavirus, mezza Francia zona rossa. Speranza: test a chi viene da lì (Di lunedì 21 settembre 2020) La maggior parte della Francia metropolitana è "zona rossa" per l'epidemia di Covid-19. Cinquanta i dipartimenti classificati come "zona di circolazione attiva" del virus. La classificazione, legata a indicatori come il tasso di incidenza, la pressione ospedaliera, il numero di esami effettuati, il tasso di positività e l'evoluzione del numero di cluster, permette però ai prefetti di adottare misure extra per arginare la diffusione dell'epidemia, come limitare o vietare le riunioni e i viaggi a oltre 100 chilometri dal luogo o indirizzo di residenza. Misure che, però, vanno prese consultandosi con le autorità locali e le agenzie sanitarie regionali.Ma se metà Paese è zona rossa, arrivano regole più flessibili nelle scuole ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 21 settembre 2020) La maggior parte dellametropolitana è "" per l'epidemia di Covid-19. Cinquanta i dipartimenti classificati come "di circolazione attiva" del virus. La classificazione, legata a indicatori come il tasso di incidenza, la pressione ospedaliera, il numero di esami effettuati, il tasso di positività e l'evoluzione del numero di cluster, permette però ai prefetti di adottare misure extra per arginare la diffusione dell'epidemia, come limitare o vietare le riunioni e i viaggi a oltre 100 chilometri dal luogo o indirizzo di residenza. Misure che, però, vanno prese consultandosi con le autorità locali e le agenzie sanitarie regionali.Ma se metà Paese è, arrivano regole più flessibili nelle scuole ...

